Weil er offenbar von der Sonnen geblendet war, hat ein 77-Jähriger am Donnerstag gegen 11.30 Uhr einen schweren Unfall in Carlsberg verursacht. Der Mann war auf der Wattenheimer Straße unterwegs in Richtung Hauptstraße. Dabei übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen und krachte auf dessen Heck, wie die Polizei am Wochenende mitteilt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, allerdings endete das Auto des Mannes als Totalschaden. Auch der andere Wagen wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 22.000 Euro. Die Wattenheimer Straße musste für knapp 30 Minuten voll gesperrt werden.