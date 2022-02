Nachdem am Samstagabend ein 32-jähriger, im Donnersbergkreis wohnender Pkw-Fahrer beim Ausparken in der Straße Im Park in Eisenberg einen anderen Pkw gestreift hatte, rief der Geschädigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten dann bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch feststellen und ließen ihn deshalb dann auch „pusten“. Als der Atemalkoholtest dann einen Wert von 2,05 Promille anzeigte, wurde dem Autofahrer laut Polizei eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.