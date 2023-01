762 Kinder sind im vergangenen Jahr im Kreiskrankenhaus Grünstadt zur Welt gekommen. Das sind 45 weniger als der bisherige Rekordwert (807) aus dem Vorjahr, aber 35 mehr als 2020. Unter den Geburten in 2022 registrierte Chefarzt Niko Grabowiecki einen geringen Überschuss an männlichen Säuglingen: 53 Prozent (404) waren Jungen, 47 Prozent (359) Mädchen. Nach Mehrlingsgeburten gefragt, berichtet er von einem Zwillingspärchen im Juni. Besonders viel zu tun hatte das Team auf der Entbindungsstation von Juli bis Oktober. In den beiden ungeraden Monaten wurden je 72 Babys gezählt, im August und im Oktober waren es jeweils 71. „Der schwächste Monat war der März mit 46 Neugeborenen“, so Grabowiecki. Die Kaiserschnittrate gibt er mit knapp 35 Prozent an. „Das ist wie in den beiden Corona-Jahren zuvor ein leicht erhöhter Wert gegenüber 2019, als wir bei etwa 30 Prozent lagen“, sagt der Gynäkologe. Zum Durchschnittsalter der Gebärenden enthält seine Statistik derweil keine Angaben.abf