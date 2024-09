Einen älteren C-Klasse-Mercedes hat ein 19-Jähriger am Samstagabend in Ebertsheim zu Schrott gefahren. Nach Polizeiangaben gab er gegen 18.20 Uhr am Ortsausgang der Eistalstraße in Richtung Eisenberg abrupt Gas und verlor die Kontrolle über seinen Wagen, der daher gegen eine Straßenlaterne krachte. Die Reparatur des Autos wird sich den Beamten zufolge nicht mehr lohnen, den Gesamtsachschaden schätzen sie auf etwa 6000 Euro. Der Fahrer ist mit leichten Prellungen an Ober- und Unterkörper in Krankenhaus gebracht worden. Dort musste er auch gleich zur Blutprobe. Denn auf die Polizisten wirkte er wie jemand, der Drogen genommen hat. Der 19-Jährige muss sich nun zumindest auf ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung einstellen.