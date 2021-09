Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit, da sich ein junger Mann aus Grünstadt in einer hilflosen Lage befinden könnte: Seit Dienstag wird der 19-jährige Alexandru Adrian W. vermisst. Er wurde zuletzt gegen 9.15 Uhr am Grünstadter Bahnhof gesehen. Wo er sich seitdem aufhält, ist unbekannt. Der junge Mann ist auf Medikamente angewiesen. Er sei schon öfter abgängig gewesen, aber noch nie so lange, sagte Polizeisprecher Thorsten Mischler vom Polizeipräsidium Rheinpfalz. Weil Alexandru Adrian W. bislang nicht gefunden werden konnte, werde nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem jungen Mann gebeten. Alexandru hat kurze braune Haare und ist hager. Er ist 1,80 Meter groß und wiegt 70 Kilogramm. Er humpelt und war am Tag seines Verschwindens barfuß unterwegs. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem Pullover. Die Polizei fragt nun: Wer hat Alexandru Adrian seit Dienstag gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise



Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle kann kontaktiert werden.