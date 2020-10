Obwohl mehrere Personen den Knall am Sonntag gegen 2 Uhr gehört haben und einen dunklen Pkw wegfahren sahen, verständigte niemand die Polizei. Eine Frau aus dem Ostring erfuhr erst um 10 Uhr von der Beschädigung ihres Autos. Bei der Unfallaufnahme folgten die Beamten einer Ölspur des unfallflüchtigen BMW. Dabei stießen sie auf einen weiteren beschädigten Pkw mit Anhänger in der Hintergasse. Der BMW wurde in der Gemarkung Tiefenthal verlassen aufgefunden. Über den Fahrzeughalter wurde ein 19-Jähriger als Fahrer ermittelt. Bei seiner Überprüfung um 14 Uhr stand er unter Drogeneinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Kleidung und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 19-Jährige kann sich an nichts mehr erinnern. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.