Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 18-Jähriger eingehandelt, den die Polizei am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Sausenheimer Straße in Grünstadt kontrollierte. Wie die Beamten mitteilen, war der junge Mann für sie kein Unbekannter, weshalb er durchsucht wurde. Dabei stellte sich heraus, dass er eine größere Menge Marihuana mit sich führte.