Ein 18-Jähriger aus Frankenthal, der sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand, hat sich am Sonntag gegen Mitternacht im Grünstadter Stadtpark aggressiv gegenüber Sanitätern gezeigt. Die Besatzung des Rettungswagens forderte daraufhin Unterstützung an. Beim Eintreffen der Polizeistreife wollte der junge Mann in den angrenzenden Wald flüchten, woran er von einem Beamten gehindert wurde. Der 18-Jährige wollte sich partout nicht behandeln lassen. Er schrie herum, schlug und trat wild um sich. Dabei traf er auch einen Polizisten im Gesicht und verletzte ihn leicht. Die Beamten fesselten den 18-Jährigen. Dann wurde er ins Krankenhaus gebracht. Hier konnte er auch von seiner Mutter nicht beruhigt werden. Während der Blutentnahme beleidigte er die Beamten mit üblen Schimpfworten. Im Anschluss wurde der junge Mann aufgrund Eigen- und Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik verbracht.