Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist am Samstagmittag bei einem Unfall in der Obergasse in Hettenleidelheim leicht verletzt worden. Laut Polizeimeldung fuhr der Betroffene gegen 12.08 Uhr die Kirchengasse entlang und wollte an der Einmündung zur Obergasse nach rechts abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos, und es kam zu einer Kollision. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.