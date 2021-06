Einen Beinahe-Unfall mit zwei Radfahrern hat es am Freitagabend im Kreuzerweg gegeben. Dort waren die 63 und 53 Jahre alten Radler in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ihnen ein Audi auf ihrer Seite der Straße entgegenkam. Die beiden hätten einen Zusammenstoß mit dem Wagen nur durchs Ausweichen auf den Grünstreifen verhindern können, heißt es im Polizeibericht. Ihren Angaben zufolge war der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in einer 30er-Zone unterwegs und stieß während des Vorfalls mit dem rechten Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines in der Straße geparkten Autos. Der Fahrer des Audi entfernte sich anschließend, ohne anzuhalten, von der Unfallstelle. Allerdings konnten die beiden Radfahrer das Kennzeichen ablesen und den Beamten auch eine Personenbeschreibung liefern. Kurios ging das Ganze danach weiter: Kurz nach 20 Uhr meldete sich der Sohn des Audi-Halters bei der Polizeiinspektion und wollte eine Unfallflucht anzeigen. Jemand hätte den Außenspiegel am Wagen seiner Eltern, die über das Wochenende weg waren, in der Neugasse beschädigt. Bei der Überprüfung verstrickte sich der 16-Jährige allerdings in Widersprüche. Darüber hinaus passte die Personenbeschreibung der beiden Radfahrer zu ihm. Die Polizei stellte die beiden Fahrzeugschlüssel, um weitere „Schwarzfahrten“ des Teenagers zu verhindern. Die Ermittlungen dauern an.