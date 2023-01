Gleich 16 Fahrzeuge sind in der Ripperter Straße in Eisenberg besprüht worden. Mit weißer Farbe, an unterschiedlichen Stellen, mehr oder weniger im Vorbeigehen, so die Polizei Kirchheimbolanden. Das Ganze mus sich in der Zeit von Sonntag, 0.45 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, abgespielt haben. „Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass sich die Farbe entfernen lässt, wohl durch Enteiser oder Nagellackentferner. Zumindest bei jenen Fahrzeugen, bei denen schnell reagiert werden konnte. Der schaden wird sich daher hoffentlich in Grenzen halten“, so die Polizei Kirchheimbolanden am Montag auf Nachfrage. Bislang ist unklar, wer für die Schmierereien verantwortlich ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352 9112700 entgegen.