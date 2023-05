Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tiefe Einblicke in das Innenleben und den Klang der 150 Jahre alten Walcker-Orgel in der protestantischen Kirche in Lautersheim hat am Sonntagabend Bezirkskantor Martin Reitzig gewährt. Vor kleinem, aber interessiertem Publikum spielte und erzählte er. Dabei trat Überraschendes zutage.

24 Jahre. So lange hat es nach der Einweihung des nach Plänen von August Voit errichteten Sakralbaus im September 1846 noch gedauert, bis sich die evangelische Gemeinde auch eine Orgel leisten konnte,