Die Stahltür einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in der Kindenheimer Raiffeisenstraße haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen, im Innern des Gebäudes knackten sie dann noch eine weitere Tür. Der Gesamtschaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Gestohlen haben die Täter demnach mehrere Elektrowerkzeuge sowie eine GPS-Antenne, die an einem Traktor montiert war. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Grünstadt unter Telefon 06359 93120 melden.