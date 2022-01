Im Kreis Bad Dürkheim sind 145 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen, darunter 14 in Grünstadt und elf in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Das hat das Gesundheitsamt gestern gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 559,4. In der Kita Asselheim wurden sechs Kinder positiv auf das Virus getestet.

Das Gesundheitsamt Kreis Bad Dürkheim/Neustadt weist in dem Zusammenhang auf die Absonderungspflicht hin. Positiv auf Covid-19 getestete Personen müssen sich unverzüglich in Absonderung begeben. Also jeder, der die Mitteilung eines positiven Testergebnisses aufgrund eines PCR-Tests oder eines durch geschultes Personal vorgenommenen PoC-Antigentests erhalten hat. Das Gesundheitsamt arbeite daran, jede positiv getestete Person direkt zu kontaktieren. Ob der steigenden Fallzahlen sei jedoch absehbar, dass es nicht mehr möglich sein wird, alle Betroffenen noch am gleichen Tag telefonisch zu erreichen. Auf jeden Fall erhielten positiv Getestete eine Info des Gesundheitsamtes, entweder per E-Mail, per Post oder als SMS. Dies jedoch mit einem gewissen Zeitverzug.

Sobald Betroffene Kenntnis von einem positiven Test haben, sieht die Absonderungsverordnung des Landes verpflichtend vor, dass sich die Betroffenen unmittelbar in häusliche Quarantäne begeben. Für positiv Getestete, enge Kontaktpersonen und Hausstandsangehörige, endet die Absonderung nach Ablauf von 10 Tagen, ohne dass ein weiterer Test erfolgen muss. Der Tag, an dem der Test mit dem positiven Ergebnis durchgeführt wurde, wird nicht mitgezählt. Eine Freitestung ist nach Ablauf von sieben Tagen (frühestens ab dem achten Tag) mittels PoC-Test durch geschultes Personal oder PCR-Test möglich.