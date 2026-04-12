3850 Sportler starten zum 14. Marathon Deutsche Weinstraße. Dazu beleben etwa 800 ehrenamtliche Helfer den Start- und Zielort Bockenheim sowie die Laufstrecke.

Was für ein Wochenende – Bockenheim im absoluten Ausnahmezustand. Das Dorf im Herzen der Pfalz war Schauplatz des größten Finisher-Marathons in Rheinland-Pfalz: des 14. Marathons Deutsche Weinstraße.

Bereits am Samstag fand der Kinder- und Jugendlauf statt, an dem Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 15 Jahren teilnahmen. Je nach Altersgruppe gab es einen 1000-Meter-Lauf und einen Wettbewerb über eine Meile, also 1,6 Kilometer. Die Grundschule Kallstadt nahm mit etwa der Hälfte ihrer Schülerinnen und Schüler teil, die TSG Grünstadt und der TSV Bockenheim waren ebenfalls stark vertreten, aber auch von außerhalb waren zahlreiche Teilnehmer dabei. Die siebenjährige Charlotte Kreis aus sicherte sich in der Altersgruppe 2019 bis 2021 den ersten Platz – das stolze Grinsen auf dem Gesicht ihres Papas wollte gar nicht mehr enden. Neben einer Urkunde erhielten die jeweils drei Erstplatzierten Eintrittskarten für das Plopsaland in Haßloch, für den Kurpfalz-Park in Wachenheim und für das Cabalela in Grünstadt.

Die meisten aus Rheinland-Pfalz

Wer dachte, dass am Samstag viel los war in Bockenheim, wurde am Sonntag eines Besseren belehrt. Von den 3850 gemeldeten Läuferinnen und Läufern waren 1250 für den Marathon über 42,195 Kilometer, 1900 für den Halbmarathon (21,2 Kilometer) und 700 für den Duomarathon gemeldet. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld betonte bei der Eröffnung, dass die meisten Sportler aus Rheinland-Pfalz dabei seien, aber auch aus anderen Bundesländern sowie rund 50 US-Amerikaner. Außerdem lobte er den Einsatz von rund 800 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, viele davon aus den beiden Vereinen TSV Bockenheim und TSG Grünstadt, aber auch von den Rettungsdiensten, dem Technischen Hilfswerk (THW) und den Feuerwehren vor Ort. Mit dem professionellen Moderator Achim Seiter fiel dann um Punkt 10 Uhr der Startschuss: Die Riesenmenge an Läuferinnen und Läufern setzte sich in Bewegung, anfangs noch im Pulk, doch schnell lösten sich einzelne Sportler und eilten davon.

500 Höhenmeter

Durch die Weinberge ging es nach Kleinkarlbach, wo es für die Teilnehmer des Halbmarathons wieder zurück Richtung Bockenheim ging, für alle anderen weiter nach Bobenheim, durch Weisenheim, den Berg hoch Richtung Leistadt und weiter hinunter nach Bad Dürkheim – insgesamt 500 Höhenmeter waren zu überwinden. Am Stadtplatz in Bad Dürkheim hatte der Laufclub die Verpflegungsstation übernommen, der bekannte Sportmoderator Wolfgang Behr war vor Ort. Weiter führte die Strecke durch den Kurpark, vorbei an den Salinen und über die Weinstraße zurück nach Bockenheim. Die Verpflegungsstation in Kallstadt fiel mit gebratenen Saumagenstückchen auf, die zusammen mit dem Riesling Saumagen angeboten wurden. „Die ersten Läufer trinken meist nur was, den Saumagen nehmen eher die Läufer, die später kommen“, erzählte eine Helferin lachend.

Markus Merk mit Sohn

Einer der prominentesten Läufer war sicher Markus Merk, der ehemalige Fußball-Schiedsrichter, der mit seinem Sohn Benedikt am Halbmarathon teilnahm. Am Ende konnte sich im Halbmarathon Tom Holzmann vom LLG Wonnegau in 1:08:48 Stunden gegen Daniel Mahnke vom Laufteam Rennwerk durchsetzen, der mit 1:14:37 Stunden kurze Zeit später durch das Ziel lief. Im Duo-Marathon gewann das Team Sören Rathgeber und Selama Tesfamariam vom Laufteam des TV Alzey. „Tolle Strecke, der Ausblick ist bombe, das Wetter super. Auf die Höhenmeter hatte ich mich eingestellt. Zeit und Emotionen haben gepasst“, lautete Rathgebers Kommentar am Stadtplatz in Bad Dürkheim, wo er als erster Duo-Läufer eintraf. Sein Laufpartner schloss an diese Leistung an und lief souverän als Erster in Bockenheim durchs Ziel. „Ich bin der schnellste Busfahrer Rheinhessens“, erklärte der Senegalese, der im Juli eingebürgert wird, lachend. Im Marathon setzte sich Favorit Eric Nies vom TV Maikammer mit einer Zeit von 2:36:12 Stunden klar gegen Jonas Janzer vom 1. FC Kaiserslautern mit 2:51:39 Stunden durch. Er sagte: „Auf dem Rückweg hatte ich mich wegen des Windes mit einem Halbmarathon-Läufer zusammengetan. Und jeder von uns lief mal vorne und der andere im Windschatten – die Strecke ist schon anspruchsvoll.“

2028 geht’s weiter

Und weil nach dem Marathon vor dem Marathon ist, steht der nächste Termin bereits fest: Am 2. April 2028 startet der nächste Weinstraßen-Marathon in Bockenheim.

Information

Informationen und Ergebnisse im Internet unter https://my.raceresult.com/304808/

