32 junge Menschen haben an der IGS Grünstadt ihr Abitur gefeiert. Der Direktor zitierte eine Holocaustüberlebende, und es gab besondere Auszeichnungen.

Unter dem Motto „13 Jahre im falschen Film“ haben Jugendliche an der Integrierten Gesamtschule Grünstadt am Donnerstag ihr Abitur gefeiert. 32 haben den höchsten deutschen Bildungsabschluss erlangt, eine Person verlässt die IGS nach der Klassenstufe zwölf mit dem Fachabi. Dass dieser Erfolg nicht nur Grund zur Freude ist, sondern auch die Last der Verantwortung mit sich bringt, haben die Redner deutlich gemacht.

Direktor: „Außergewöhnliches Engagement“

Der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD) schob seinen Glückwünschen an die Absolventen sogleich hinterher: „Bildung befähigt, die Gesellschaft mitzugestalten. Bringt euch ein, nutzt eure Stimme und habt den Mut, neue Wege zu gehen.“ Nicht nur die Leistung dürfe im Vordergrund stehen, ebenso wichtig seien Respekt, Toleranz und Mitmenschlichkeit. Ein Vorbild in dieser Richtung sei Isabella Florentina Unte. Die Abiturientin sei über die gesamte Oberstufe hinweg eine zentrale Ansprechpartnerin gewesen. Mit großem Einfühlungsvermögen und sozialem Engagement habe sie das Miteinander geprägt. Jordan würdigte sie dafür mit dem Preis der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim.

Amelie Maleskic bekam den Preis des Bildungsministers Sven Teuber für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule. „Sie hat viele Jahre Verantwortung übernommen, war schon an ihrer vorherigen Schule stellvertretende Schülersprecherin, an der IGS dann auch und sie hat sich darüber hinaus an vorderster Front in der Landesschülervertretung eingesetzt“, lobte der Direktor Uwe Chormann. Amelie habe sich als Vermittlerin und Organisatorin eingebracht, sei Garantin für den Erfolg von Veranstaltungen gewesen und habe auch im Jugendbeirat der Stadt mitgewirkt. Chormann sprach von einem „außergewöhnlichen Engagement für die Gemeinschaft“.

Strukturierte Routine zu Ende

Der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King habe einst gesagt: „Wir können entweder als Brüder miteinander leben oder als Narren untergehen.“ An der IGS lerne man, dem Gegenüber mit Empathie und Respekt zu begegnen, sagte Chormann und gab den Absolventen die Mahnung der – inzwischen verstorbenen – Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer mit auf den Weg: „Seid Mensch!“ Es liege allein in unserer Hand, ob wir aus den vielen Steinen auf unserem Weg Brücken oder Mauern bauen, machte er klar. Damit meinte er nicht nur die physischen Wände, wie einst die Berliner Mauer oder die Mauer, die der US-Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko errichten wollte, sondern ebenso die unsichtbaren Mauern aus Vorurteilen und Hetze, die die rechtsextremen Kräfte zu errichten versuchen.

Elternsprecher Marius Pollmer beglückwünschte die Jugendlichen zum Schulabschluss, machte ihnen aber auch klar, dass die strukturierte Routine der vergangenen 13 Jahre jetzt ein jähes Ende finde. Alle Optionen stünden den Absolventen nun offen, aber es hänge von ihrer inneren Haltung ab, wie sich ihr Leben entwickelt, bemühte er den französischen Schriftsteller Victor Hugo: „Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.“

Die IGS stehe für Vielfalt, das Erwerben sozialer Kompetenz und für das Wir, auf das es ankomme, meinte der neue Grünstadter Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU), für den es der erste Abiturjahrgang war, den er in seinem Amt als Rathauschef begückwünschen konnte. Die besten Zeugnisse mit jeweils einem Notendurchschnitt von 1,7 erhielten Alissa Berg, die zusätzlich noch einen Preis in Bildende Kunst bekam, und Benjamin Ruetz, der auch noch von der Stiftung Pfalzmetall für herausragende Leistungen in Physik geehrt wurde und einen Erdkunde-Preis entgegennahm.

Preisträger

Alissa Berg: Jahrgangsbeste, Bildende Kunst; Patrick Heiser: Darstellendes Spiel; Finn Herzog: Ethik; Niklas Hofrath: Englisch; Alisha Kempf: Scheffelpreis (Deutsch); Philip Knoll: Mathematik; Erza Miftari: Sport; Benjamin Ruetz: Jahrgangsbester, Physik und Erdkunde; Jannis Schmitt: Musik; Liwia Swistek: Biologie; Niklas Zahn: Geschichte und Evangelische Religion.

Abiturienten

Hevin Ahmad (Göllheim); Luca Daniel Ballin (Kleinkarlbach); Alissa Berg (Grünstadt); Saskia Debus (Bockenheim); Simon Deimling (Grünstadt); Enya Geibel (Bockenheim); Sofia Graf (Dirmstein); Azra Gürdamur (Grünstadt); Juliana Hamlik (Altleiningen); Patrick Heiser (Dirmstein); Artur Helfenbein (Grünstadt); Finn Herzog (Grünstadt); Niklas Hofrath (Grünstadt); Sarah Jalloh (Grünstadt); Julia Jarzynska (Kirchheim); Alisha Kempf (Hettenleidelheim); Luisa Knoll (Lambsheim); Philip Knoll (Lambsheim); Tim Krapp (Bockenheim); Amelie Maleskic (Grünstadt); Maurice Martin (Grünstadt); Erza Miftari (Grünstadt); Vincent Morgan (Obrigheim); Aurelia Müller (Dirmstein); Anouk Noll (Altleiningen); Benjamin Ruetz (Freinsheim); Zeeshan Sajid (Grünstadt); Jannis Schmitt (Battenberg); Giulia Giovanna Simonetti (Grünstadt); Liwia Swistek (Großkarlbach); Isabella Florentina Unte (Grünstadt); Tom Werner (Kleinkarlbach) und Niklas Zahn (Bockenheim).