Glück im Unglück: Ein 13 Jahre alter Junge hat am Montag in der Bahnhofstraße den Zusammenstoß mit dem Auto einer 55-Jährigen mit leichten Kopfverletzungen überstanden. Dennoch kam er laut Polizeimeldung ins Krankenhaus. Der Junge wollte gegen 7.40 Uhr vom Bahnhof kommend auf die Bitzenstraße fahren. Die 55-jährige Frau fuhr auf der Bitzenstraße in Richtung Asselheim. Die Ampel zeigte in dem Moment für die Frau Gelb. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.