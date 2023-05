Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Softair-Kopie des Bundeswehr-Sturmgewehrs und einer Pistole hat ein vermummter 13-Jähriger am Sonntag bei Asselheim herumgeballert. Die Polizei rückte deshalb zu einem Anti-Amok-Einsatz an. Anschließend klärten die Beamten, woher der Junge die bedrohlich wirkenden Waffen hatte – und was jetzt mit ihnen passiert.

Auf den Boden zwingen müssen die Polizisten die vermummte Gestalt nicht: Der weiß gekleidete Mensch hat sich ohnehin schon hingelegt. Aber offenbar nur, um in dieser Position seine