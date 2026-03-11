Ein 13-jähriges Mädchen aus Altleiningen wird seit Montagmorgen vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde sie zuletzt gegen 6.50 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen, als sie auf dem Weg zur Schule war. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer Gefahrensituation befindet. Das Mädchen ist etwa 1,74 Meter groß, schlank, trägt eine Brille und war zuletzt mit schwarzer Jeans, schwarzem T-Shirt, weißen Schuhen, schwarzem Sweatshirt und brauner Daunenjacke bekleidet. Sie hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Ein Foto und weitere Informationen sind unter s.rlp.de/GJAAptU zu finden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 93120 entgegen. Wer das Mädchen sieht, soll über den Notruf 110 die Polizei informieren.