Auf einem gemeindeeigenen Grundstück am Wattenheimer Lochberg sollen 13 Bäume gefällt werden, die umzustürzen drohen. Das hat die Gemeindespitze in einer Eilentscheidung beschlossen und dem Rat am Dienstag mitgeteilt. Die Baumfällarbeiten kosten die Gemeinde rund 2400 Euro. Die zuständige Revierförsterin sei vor Ort gewesen und habe bestätigt, dass die Bäume eine Gefahr darstellen, weil sie umzustürzen drohen, sagte Bürgermeister Carsten Brauer (CDU) am Dienstag im Rat. Das Grundstück befindet sich an einem Hang inmitten der Ortsbebauung. In der Nähe der Bäume sei auf dem Nachbargrundstück, das nicht mehr der Gemeinde gehört, ein von der Bevölkerung genutzter Trampelpfad, sagte Brauer auf Nachfrage. Die Firma, die die 13 Bäume fällen soll, wurde auch schon von der Gemeinde beauftragt.