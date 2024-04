Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem beim Neujahrsempfang Mitte Januar das Jubiläumsjahr in Obersülzen eröffnet worden ist, steht jetzt die erste große Veranstaltung unmittelbar bevor: eine Besichtigung des Klosters Lorsch. Und es wird ein ganz besonderes Produkt zur 1250-Jahr-Feier angeboten.

Das um 764 gegründete Kloster in Lorsch war mit Reichtum gesegnet, ist in der Region aber vor allem im Zusammenhang mit ersten urkundlichen Erwähnungen von Siedlungen bekannt. So tauchte