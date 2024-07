Mit der Sauhäuschen-Kerwe feiert der Verschönerungsverein Hertlingshausen, dass er jetzt 125 Jahre alt ist. Eines seiner ersten großen Projekte war das Anlegen des nach wie vor rege genutzten Wanderwegs am Kahlenberg von Carlsberg nach Altleiningen im Jahr 1903. Was die Mitglieder heute noch leisten und warum das Fest nicht an der namensgebenden Blockhütte stattfindet.

Bei der Gründungsversammlung des Verschönerungsvereins Hertlingshausen (VVH) in der Wirtschaft „Zum Hirsch“ am 15. Januar 1899 traten gleich 30 Menschen bei. „Heute zählen