Großer Andrang hat am Samstag beim Sommerfest der protestantischen Kita in Eisenberg geherrscht. Es wurde in Verbindung mit dem 125. Jubiläum der Einrichtung begangen. Es gab einen Tag der offenen Tür und eine Feier auf dem unteren Parkplatz am Evangelischen Gemeindehaus. Außer der mobilen Bühne der Stadt waren Verpflegungszelte mehrerer Vereine und Gruppierungen aufgebaut. Auf die kleinen und größeren Besucher warteten zahlreiche Spielmöglichkeiten. Der erste Jubiläumstag endete mit einem Kinderkonzert des Musikers Johannes Kleist (unser Bild). Beim offiziellen Teil der Feierlichkeiten stand am Sonntag der Familien-Festgottesdienst in der protestantischen Kirche mit anschließendem Empfang im Fokus. Der Posaunenchor gestaltete den Gottesdienst musikalisch und ein Kita-Team beteiligte sich mit einem Spielbeitrag.