Von Helmut Dell

Rund 120 Menschen, zum Großteil mit Maske, haben sich am Sonntagabend an einem Friedensgebet auf dem Marktplatz in Eisenberg beteiligt. Anlass war der Aufruf der protestantischen Kirchengemeinde Eisenberg-Ramsen zum „Beten für den Frieden“. Punkt 18 Uhr erklangen die Kirchenglocken und der Posaunenchor folgte der Aufforderung „Lasst und den Frieden hinausposaunen“. Vereinzelt konnte man bei den Teilnehmern blau-gelbe Farben – jene der ukrainischen Flagge – erkennen. Andere hatte kleine Plakate mit der Aufschrift „Without War“ oder einen weißen Friedensengel inmitten der ukrainischen Landesfarben. Pfarrer Karl-Ludwig Hauth machte in seiner kurzen Ansprache deutlich, dass der vor wenigen Tagen entfachte Krieg im Osten Europas den Menschen sehr viel Leid und Elend bringen werde. Er ermutigte zum Gebet für alle, die unter dem Krieg und der Gewalt leiden. Auch all jene Menschen, die sich für Hilfe und Frieden engagieren, brauchen ein starkes Rückgrat und Unterstützung, sagte er.