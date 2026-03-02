EISENBERG. Am Samstag, 7. März startet der Movement HipHop-Contest in der Tanzwelt in Eisenberg.

Dort treten Solo-, Duo- und Smallgroups in den Bereichen Urban und Commercial für die Altersklassen Kids, Juniors 1 und 2 und Adults sowie die ProfiLeague gegeneinander an.

Aus dem Movement selbst starten sieben Solos und vier Duos im Alter von neun Jahren in der Gruppe Kids bis Adults im Alter von Mitte 20. „Die Formationen werden alle von Tina Erlewein trainiert, zusätzlich gibt es ein extra Training für Solo-/Duo-/Smallgroup-Wettbewerbe, das Chiara Quarz für uns durchführt“, erklärt Dennis Ewerth, der Geschäftsführer des Movements.

Die meisten Tänzerinnen und Tänzer würden allerdings beides trainieren, wobei manche das erste Mal bei einem Wettbewerb dabei seien und erst seit rund einem halben Jahr im Solo-/Duo-Training seien, andere würden schon seit Jahren an Meisterschaften teilnehmen.

„Unser HipHop-Contest hatte im letzten Jahr 45 Starts, in diesem Jahr haben wir über 110“, freut sich Ewerth und ergänzt: „Die hohe Anzahl der gemeldeten Starts ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass das Turnier in unserem Verband derzeit das einzige im Bereich Urban/Commercial ist, an dem kein Formationswettbewerb stattfindet und damit nicht Gruppen, sondern einzelne Tänzer im Vordergrund stehen.“ Tickets gibt es an der Tageskasse.

Info und Kontakt

www.tanzwelt-movement.de