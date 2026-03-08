Bei Kaiserwetter ist am Sonntagmittag in Grünstadt der Winter vertrieben worden. Auf dem Märzmarkt und beim verkaufsoffenen Sonntag war jede Menge los.

Quergestellte große Fahrzeuge auf den Straßen und kaum noch Parkplätze: untrügliche Zeichen, dass in Grünstadt ein Großevent ansteht. Diesmal ist es der 100. Sommertagsumzug mit Winterverbrennung. Schon lange bevor es losgeht, versammeln sich die bei herrlichem Sonnenschein bestens gelaunten Teilnehmer im Kreuzerweg. Vor dem Rathaus – wie auch in der Innenstadt bei der Papeterie Breuer – können Brezeln an bunten Stabausstecken erworben werden.

Die Jugendfeuerwehr, die sich enorm engagiert hat, erhält eine Spende aus dem Verkaufserlös. Die mehr als 300 teilnehmenden Kinder bekommen das Gebäck gratis, wie Hannah Schumacher verrät. Sie ist die Geschäftsführerin des Wirtschaftsforums, welches die Veranstaltung organisiert.

Die Werbegemeinschaft hat gemeinsam mit der Stadt einen Kleinlaster zum Motivwagen gemacht, mit dem sie zum einen an das 1150. Stadtjubiläum im vergangenen Jahr erinnert und zum anderen auf die 100-jährige Geschichte des Sommerstagsumzugs hinweist: mit Schwarz-Weiß-Fotos von der Premiere am 14. März 1926, als noch Pferde die Wagen zogen und ein Strohmann auf dem Verladeplatz verbrannt wurde.

Stabausfest in Grünstadt mit Sommertagsumzug und Märzmarkt, die Tische sind voll. Foto: Anja Benndorf Vertreter von Stadt und Wirtschaftsforum mit eigenem Motivwagen. Foto: Anja Benndorf Der Sommer wird durch das Haus des Kindes präsentiert. Foto: Anja Benndorf Motivwagen "Frühling" der Jugendfeuerwehr. Foto: Anja Benndorf Kita Südring mit Hort als "Sommer" Foto: Anja Benndorf Benjamin Rapp aus dem Vorstand des Wirtschaftsforum schenkt ein, links daneben die Geschäftsführerin des Forums, Hannah Schumacher Foto: Anja Benndorf Die Waldkitz als "Herbst" . Foto: Anja Benndorf Kita St. Peter als "Winter". Foto: Anja Benndorf Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Kallstadt. Foto: Anja Benndorf Ein historischer Drehleiterwagen der Freiwilligen Feuerwehr Grünstadt. Foto: Anja Benndorf Die Integrative Kita der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg als "Herbst" Foto: Anja Benndorf Eine volle Fußgängerzone am verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Anja Benndorf Viele Besucher in der Fußgängerzone. Foto: Anja Benndorf Verkostung beim Naturkostladen "Herrlisch" mit Inhaberin Sibylle Albrecht. Foto: Anja Benndorf Der Stand des Fördervereins der Dekan-Ernst-Schule Foto: Anja Benndorf Stand der Papeterie Breuer. Foto: Anja Benndorf Dichtes Gedränge hinterm Feuerwehrgerätehaus bei der Winterverbrennung . Foto: Anja Benndorf Der Winter wird symbolisch verabschiedet. Foto: Anja Benndorf Foto 1 von 18

Kita-Gruppen stellen die Jahreszeiten dar

Schumacher schaut sehr zufrieden, alles laufe super. „Wir haben sogar noch eine Zugnummer mehr, also jetzt 16“, berichtet sie vom Jugendrotkreuz, das in roten T-Shirts für sich selber wirbt. „Und wir haben auch einen Krankentransportwagen von der Bereitschaft dabei“, erzählt einer der jungen Leute stolz, die den Schluss des kleinen Lindwurms bilden. Vorneweg läuft die Blaskapelle 1959 Abenheim, weiter hinten sorgt der Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Kallstadt für den richtigen Marsch-Rhythmus. Dazwischen stellen Gruppen verschiedener Kitas die vier Jahreszeiten dar.

Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) überreicht den farbenfroh kostümierten Winzlingen Freikarten für die Fahrgeschäfte auf dem Märzmarkt. Die Kirmes läuft bereits seit Freitag auf dem Luitpoldplatz. Am Gerätehaus der Feuerwehr wird ein großer Schneemann verbrannt und die Wehr lädt wieder zum Tag der offenen Tür ein. Anschließend finden sich die Familien beim verkaufsoffenen Sonntag in der gut gefüllten Fußgängerzone.