Schon 1926 rollten Kutschen und Fahrräder durch Grünstadt, während Fußgruppen für Stimmung sorgten – ein außergewöhnliches Event für die Zeit. Was ihn so besonders macht.

Es dürfte ein Tag gewesen sein, an dem ganz Grünstadt auf den Beinen war: Sonntag, der 28. März, vor hundert Jahren. Damals fand erstmals der Sommertagsumzug statt, begleitet von der Winterverbrennung. Wie aus damaligen Zeitungen zu entnehmen ist, kamen „eine Unmasse von Gästen aus der Umgebung hierher, die mit Sonderzügen, mit den Autobussen, in anderen Autos, zu Fuß, zu Rad und zu Wagen hier eintrafen“ – bei Traumwetter.

Etliche Festwagen schon damals dabei

Die Anzahl der Teilnehmer erhielt eine „nie geahnte Ausdehnung“, denn neben „Vorreitern, Radfahrerinnen und einer fast unübersehbaren Schar von Stabausfindern“ machten 18 Festwagen und verschiedene Einzelgruppen mit. Heute, ein Jahrhundert später, sieht der Umzug anderes aus, aber er wird am Sonntag trotzdem viele Einheimische anlocken, handelt es sich doch laut Stadtmanagerin Susanne Kramer immer noch um ein Ereignis, das in der Region eher Seltenheitswert hat.

1954 war es noch üblich, dass Pferdewagen mit dabei waren. Viele Jahre lang beim Umzug dabei, nicht nur als Bürgermeister: Klaus Wagner, hier 2025. Die Stabausstecken gehören fest zum Sommertagsumzug. Adrett gekleidete Kinder mit Stabaus-Stecken im Jahr 1969. Ein Motivwagen beim Umzug im Jahr 1965. Lange waren Radfahrer Teil des Sommertagsumzugs, hier 1957. Die putzigen Verkleidungen der Kinder gehören beim Umzug dazu. Hier die Kita Asselheim 2023. Beim großen Finale, der Winterverbrenung, wird ein hölzerner Schneemann in Flammen gesetzt, wie hier 2017.

Hans Tisch, Beigeordneter der Stadt Grünstadt, erinnert sich noch gut an den Umzug in seiner Kindheit: „Ich kann mich nur wundern, wie viele Menschen als Zuschauer dabei waren.“ Damals, in den 60er-Jahren sei der Sommertagsumzug ein „riesiges Event“ gewesen, und auch er habe gerne teilgenommen. Er erinnert sich an etliche außergewöhnlich dekorierte Motivwagen und auch an die Rolle seines Vaters: „Er ist den Umzugswagen für Jost gefahren, war entweder auf dem Anhänger oder auf einem der Pferde.“

Auflagen sind gestiegen

Die gab es damals noch üblicherweise. Inzwischen sind sie aufgrund der gestiegenen Auflagen selten geworden, was Tisch bedauert: „Es ist schade, dass die Brauchtumsfeste darunter leiden müssen.“ Gleichzeitig habe die Stadtverwaltung entschieden, wie erstmals wieder im vergangenen Jahr auch 2026 mit der Weingräfin mitzulaufen und damit Teil des Umzugs zu sein, der kürzer ausfällt als im vergangenen Jahrhundert.

Auch Grünstadts früherer Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) hat den Sommertagsumzug jahrelang erlebt. Schon als Kind war er dabei, „in einer Gruppe mit Rädern, die mit Kreppbändern geschmückt waren“, erinnert er sich. Jedes Jahr sei es von Neuem ein „tolles Erlebnis“ gewesen, auch als er mit seiner Tochter und einem Tandem mitgefahren ist. Was den Tag in Grünstadt, der mit der Winterverbrennung und einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden ist, besonders macht: „Es ist das Gefühl, dass der Frühling kommt.“

Die Jahreszeiten als Fußgruppen

Die übrigen Jahreszeiten spielen allerdings auch eine Rolle – die Kindergarten- und Grundschulgruppen verkleiden sich als Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Stadtverwaltung schreibe im Vorfeld die Einrichtungen an, um zu erfragen, wer mitmacht und wer die Stabaus-Stecken bastelt. Die bunten Stäbe werden mit süßen Brezeln ausstaffiert und im Rathaus sowie an der Papeterie Breuer verkauft, erläutert Kramer. Der Erlös geht an die Wirtschaftsförderung in Grünstadt.

Wenn Kitas möchten, können sie zum Programm beitragen, sei es mit Liedern oder Aufführungen anderer Art. Was den Tag so besonders macht, ist laut Kramer die Mischung: Die Winterverbrennung sei in der Region schon eher unüblich, die Kombination mit einem solchen Umzug einmalig. Bis heute sorgt der für gute Stimmung in der Innenstadt – wie einst vor 100 Jahren.

Termin

Der Sommertagsumzug findet am Sonntag, 8. März, ab 13 Uhr im Rahmen des Märzmarkts in der Innenstadt statt. Dieser startet bereits am Freitag um 14 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr angesetzt.