Eine außergewöhnlich hohe Schadenssumme vermeldet die Polizei, nachdem in der Kindenheimer Hauptstraße ein Sattelzug ein geparktes Auto gestreift hat. Dessen Fahrer hat sich nach der Kollision am Dienstag um 15.16 Uhr mit seinem Gespann in Richtung Bockenheim aus dem Staub gemacht, Zeugen haben aber eine recht genaue Beschreibung hinterlassen. Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise zu einem gelben Sattelzug mit GI-Kennzeichen für Gießen, der im offenen Anhänger offenbar Stahlträger geladen hatte. Dass er einen derart hohen Schaden angerichtet haben soll, erklären die Beamten so: Er hat den geparkten Wagen vorne links erwischt, dort sei nun einiges verzogen. Außerdem habe es ein teueres und bislang nahezu neuwertiges Auto getroffen.