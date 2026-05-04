Hauptsache Baum – diesem Motto war Bissersheim im vergangenen Jahr gefolgt und hat zum Start in den Mai ein Exemplar gewählt, das nur knappe drei Meter maß. Hintergrund der Aktion war, dass die Maibaum-Tradition überhaupt erst wieder durch Ortsbürgermeisterin Kerstin Ort-Bausbacher auflebte. In diesem Jahr sollte das Bäumchen aber wieder ein stattlicheres Exemplar sein, und das ist auch passiert. Wie die Rathauschefin mitteilt, war das Bäumchen größer und soll nächstes Jahr noch einmal eine Dimension größer werden: „Wir arbeiten uns voran.“ Knapp 100 Menschen kamen zum Auftakt in den Wonnemonat nach Bissersheim und feierten so den Frühling.