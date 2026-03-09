Der KSV Grünstadt schlägt Favorit Samswegen und setzt ein Zeichen im Abstiegskampf. Ein starkes Reißen und ein glänzendes Debüt kippen den Abend.

Mit 761:729,8 Relativpunkten gegen den favorisierten SSV Samswegen ist dem KSV Grünstadt eine faustdicke Überraschung gelungen. Durch diesen 2:1-Sieg holten die Pfälzer kurz vor Saisonende noch zwei dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Bedeutet der Sprung aus dem Tabellenkeller nun möglicherweise das Ende der Pechsträhne? In einer Saison, die vor allem von äußerst knappen Niederlagen geprägt war, mussten die KSV-Fans lange auf den ersten Sieg warten. Dementsprechend machten sich am Samstag Freude und Erleichterung in der heimischen Sporthalle breit. Im Vorfeld standen selbst die Chancen auf einen Minimal-Erfolg im Reißen – der Grünstadter Paradedisziplin – eher ungünstig, denn das Team aus Sachsen-Anhalt schien in guter Besetzung angereist zu sein. Doch dann stellte sich heraus, dass Top-Athlet Roberto Gutu kurz zuvor krank war und somit nur ein weitaus niedrigeres Ergebnis erzielen konnte. Plötzlich bot sich eine unerwartete Gelegenheit – und die Heimmannschaft hat sie auf beeindruckende Weise ergriffen.

Im Reißen kamen die KSV-Heberinnen und -heber mit einem Wert von 319 Punkten sogar sehr nah an den bestehenden Vereinsrekord heran; Samswegen erreichte lediglich 278,9 Zähler. Erwartungsgemäß behielten die Kontrahenten zwar im Stoßen die Oberhand, schafften es allerdings nicht, die Gastgeber-Staffel auf der Zielgeraden zu überholen. Aus Grünstadter Sicht präsentierte sich zweifellos der Bulgare Zdravko Pelovski in einer Verfassung, die keine Wünsche offenließ. Mit sechs gültigen Versuchen und 162 Relativpunkten erzielte der 25-Jährige sein bislang bestes Bundesliga-Ergebnis. „Der Sieg war jedoch kein Alleingang, sondern das Resultat einer geschlossenen Mannschaftsleistung“, betonte KSV-Trainer John Attilo.

Besonders im Fokus stand neben Pelovski auch Neuzugang Ilke Lagrou, die ein glänzendes Debüt feiern konnte. Da Sarah Davies Smale und Alba Sanchez Ferrer an diesem Wochenende in ihren Heimatländern anderweitigen Verpflichtungen nachgehen mussten, fand man in der 28-jährigen Belgierin kurzfristig eine Verstärkung. Die letztjährige Vizeeuropameisterin übertraf mit 150 Punkten deutlich die in sie gesetzten Erwartungen und eroberte das Publikum sofort durch ihre positive Ausstrahlung. Ilke Lagrou und der sie begleitende Nationaltrainer Tom Goegebuer zeigten sich im Gegenzug von der Atmosphäre in der kleinen Halle begeistert. Im Reißen steigerte die ehemalige Hammerwerferin zudem den belgischen Rekord ihrer Gewichtsklasse auf 110 Kilogramm.

Die weiteren Ergebnisse des KSV-Aufgebots können sich ebenfalls sehen lassen: Lara Dancz (135 Punkte), Padou Izere Shima (120), Lisa Karp (97) und Vanessa Imrock (97). Eine große Aufmerksamkeit gebührte an diesem Abend aber auch einem Grünstadter, der „nur“ außer Konkurrenz an den Start ging und trotzdem für einen emotionalen Höhepunkt verantwortlich war: Steffen Schneider hängt nach 23 Jahren aus gesundheitlichen Gründen seine Gewichtheberschuhe an den Nagel und hatte sich gewünscht, zum Abschied bei einem Bundesliga-Wettkampf auf der Bühne zu stehen. Unter dem frenetischen Jubel von Familienmitgliedern, Freunden und allen anderen Zuschauern gelangen dem 34-jährigen Elektriker noch einmal persönliche Bestleistungen im Reißen (83 kg) und im Stoßen (110 kg).

Den Beginn eines erfolgreichen Tages markierte bereits einige Stunden zuvor das Regionalliga-Team des KSV mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den AC Mutterstadt II. Hier stand eine Athletin im Mittelpunkt, die ungefähr zur gleichen Zeit wie Schneider mit dem Gewichtheben begann: Nach fast zwei Jahren Wettkampfpause feierte Sophia Attilo-Demling ein vielversprechendes Comeback und sorgte mit ihrer Leistung von 100 Relativpunkten für Aufsehen. Carina Frolov (87 Punkte), Theresia Keller (64), Giuliano Attilo (64), Lucas Nützel und Victor Gainza-Dauth (gemeinsam 65) bezwangen im Pfalzderby die Mutterstadter Bundesliga-Reserve mit 380 : 332,6 Relativpunkten.