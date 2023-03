Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Energie wird immer teurer und ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Ein Vergleich der Versorger in der Region zeigt, dass es verschiedene Konzepte gibt, wie der Anstieg der Einkaufskosten bei Heizgas und Strom an die Kunden weitergegeben wird.

Zweimal haben die Grünstadter Stadtwerke die Preise für Gas in der laufenden Heizsaison schon angehoben: zum 1. Januar und zum 1. April. Sowohl in der Grund- und Ersatzversorgung (GVV) als auch im Sondertarif