Bei einem Überholvorgang ist es am Feiertag gegen 18.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 61-Jährige war mit ihrem Wagen auf der Landstraße 453 von Sausenheim kommend in Richtung Neuleiningen unterwegs. Auf der Strecke wollte sie das Auto eines 18-Jährigen überholen. Während des Vorgangs hat der junge Mann laut Polizei plötzlich stark beschleunigt. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs hat die Frau ihren Pkw nach rechts gelenkt, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Doch das Wiedereinordnen misslang: Ihr Wagen touchierte mit der hinteren rechten Seite die linke Fahrzeugseite des überholten Autos. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.rhp/abf