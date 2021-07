Wenn sich der Kulturausschuss am Montag zusammensetzt, geht es um die Ausarbeitung eines Vorschlages, der bei einer vorausgegangenen Sitzung großen Anklang fand: am Kerwesonntag ein Dinner – ähnlich dem Dinner in Weiß – in der Neugasse auszurichten.

So eine Veranstaltung war vor vier Jahren anlässlich des Dorfjubiläums ein großer Erfolg. Es war ein rundum gelungener Beitrag, als Kindenheim 2017 sein 1200-Jahre-Fest beging und dabei ein Dinner in Weiß von und mit den Bürgern aufgetischt wurde. Der Vorschlag von Lukas Henkel, am Kerwesonntag, 5. September, ähnliches zu machen, soll nun vertiefend beraten werden. Für das Straßen-Dinner werden vor allem Helfer zum Aufbau und Mitorganisatoren gesucht.

Ausschank in Eigenregie möglich

Einig sei sich der Ausschuss vor einigen Wochen darin gewesen, am ersten Septemberwochenende ein eingeschränktes Kerwe-Angebot mit kleineren Veranstaltungen und überschaubaren Besucherzahlen auf die Beine zu stellen, berichtete Ortsbürgermeister Albrecht Wiegner (FWG) von der vorausgegangenen Ausschusssitzung. Dabei könne jeder auch in Eigenregie, etwa im eigenen Betrieb, einen Ausschank aufmachen. Gedanken hätten sich bereits Ausrichter-Teams und Vereine gemacht; die Keweborsch wollen am Freitag und Samstag, 3./4. September, in die „Winzeralm“ beim Weingut Henkel einladen. Eine Kerweredd soll erstellt werden, ein Kerweumzug sei nach aktuellem Stand ausgeschlossen.

Der Turnverein könnte ein Schlachtfest (mit Anmeldung ) und in Kooperation mit der Gaststätte „Zur Halbzeit“ am Sportplatz ein Kerweangebot machen. Beteiligung signalisiert hätten auch das Frühschoppenteam, der Kita-Förderverein sowie Angela und Frank Lawall mit der Öffnung ihres Hofes.

Kulturausschuss

Sitzung am Montag, 12. Juli, 19 Uhr, in der Sport- und Freizeithalle.