Deutschland ist eine Fußball-Nation – Saison für Saison fiebern Millionen von Fußball-Fans entweder vor den Fernsehern zu Hause, in einer Kneipe oder sogar live in den Fußballstadien mit ihrem Lieblingsverein um entscheidende Tore, wohlverdiente Siege und schließlich die Meisterschale am Ende einer jeden Saison.

Sie leiden mit, wenn „mein Verein“ um den Klassenerhalt kämpft, sie identifizieren sich oftmals mit den Spielern wie mit Angehörigen ihrer Familie, sie leiden, sie