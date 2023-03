Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den TuS Altleiningen steht am Sonntag um 15 Uhr das letzte Spiel in der Fußball-Landesliga an. Gast ist der FSV Offenbach. Ömer Beker ist sich schon gewiss, wie die Partie des TuS enden wird.

Dass Beker mit 22 Jahren auf gerade mal gut sechs Jahre Erfahrung zurückgreifen kann und dennoch beim Landesligisten zur Stammelf zählt, zeigt, welches Potenzial in dem Offensivspieler steckt.