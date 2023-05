Zu einem Freiluft-Gottesdienst im Hettenleidelheimer Freibad am Pfingstmontag laden die evangelische und die katholische Kirche ein. Die ökumenische Feier beginne bereits um 10 Uhr und damit eine Stunde früher als ursprünglich angekündigt, sagt die protestantische Pfarrerin Monica Minor, die für Wattenheim, Hettenleidelheim und Tiefenthal zuständig ist. Gemeinsam mit Sabine Fehrenbach, der Gemeindereferentin der Pfarrei Heiliger Lukas, will sie der Frage nachgehen, was Pfingsten mit dem Erleben von Wundern zu tun hat. Am Ende der Freiluft-Andacht gebe es für jeden Besucher dann auch etwas „wunderbar“ Süßes.