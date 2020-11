Unsere Telefonaktionen mit dem Kreiskrankenhaus Grünstadt gehen in die nächste Runde. Am Mittwoch beantworten zwei Ärzte die Fragen unserer Leser zum Thema Bauchwandbrüche (Hernien).

Nicht nur Knochen können brechen, sondern auch das den Körper umhüllende Bindegewebe, das Organe an ihrem Platz hält und schützt. Der Mensch hat von Natur aus einige Schwachstellen, an denen die Bauchwand reißen kann: Leiste, Nabel, Oberbauch und Zwerchfell. Hinzu kommen noch Narben nach Operationen, die das Gewebe schwächen können.

Egal, welche Ursache sie haben, Lücken in der Bauchwand sollten möglichst geschlossen werden. Denn sie werden mit der Zeit größer und es besteht die Gefahr, dass Eingeweide im Bruch eingeklemmt und dann nicht mehr mit Blut versorgt wird. „Das ist immer eine Indikation für eine Not-OP“, betont der Chefarzt der Chirurgie, Dr. Frank Ehmann, der zusammen mit dem Leitenden Oberarzt Dr. Stefan Walther-Berthold für das Hernienzentrum verantwortlich zeichnet. „Rund 250 Mal pro Jahr wird bei uns ein Bauchwandbruch operiert“, informiert er.

Starke Schmerzen

Meist sei ein Abschnitt des Dünn- oder Dickdarms gequetscht. Dieser würde absterben, wenn nicht sofort ein chirurgischer Eingriff erfolge. Sind innere Organe in der Hernie eingeklemmt, hat der Betroffene sehr starke Schmerzen. In der Regel machen sich Bauchwandbrüche jedoch weniger spektakulär bemerkbar. Vielleicht mal ein unangenehmes Ziehen hier oder eine asymmetrische Vorwölbung dort.

Die bei Weitem häufigsten Bindegewebsdefekte sind Leistenbrüche. „Diese treten vor allem bei Männern auf“, sagt Ehmann. Die Leisten, in denen beim Embryo die Hoden liegen, verschließen sich erst bei der Geburt. Bei Frauen verläuft dort das Gebärmutterband. Lebenslang bleibt der Bereich ein Schwachpunkt, ebenso wie der Nabel, der sozusagen unsere erste Narbe darstellt. Direkt darüber, am Übergang von der Muskulatur in die Faszien, einer Weichteil-Komponente des Bindegewebes, können Oberbauch-Hernien entstehen.

Fettleibige haben ein höheres Risiko

Das Risiko, an den genannten Stellen einen Bruch zu erleiden, ist laut Walther-Berthold bei fettleibigen Menschen größer als bei normalgewichtigen: „Der bei Adipositas erhöhte Druck auf den Bauch kann zu einer Hernie führen.“ Auch kontinuierliche Überlastung, etwa durch wiederholtes Heben schwerer Dinge, begünstige Bindegewebsrisse. Bei manchen Leuten vergrößert sich auch die Öffnung des Zwerchfells, durch die die Speiseröhre in den Magen geht. „Operiert werden muss das jedoch erst, wenn der Magen nahezu vollständig da hindurchgerutscht ist“, sagt Ehmann. Zwerchfellbrüche machen sich in erster Linie durch Sodbrennen bemerkbar, was meist mit Protonenpumpenhemmern behandelt wird. Nicht mit Medikamenten helfen kann man bei Narbenbrüchen. „Nach größeren Schnitten im Bauchraum treten die häufig auf, in etwa 20 Prozent der Fälle“, berichtet Ehmann. Sie zu schließen, sei relativ aufwendig, der Patient bleibe vier bis sechs Tage in der Klinik. Ansonsten reiche oft eine Übernachtung. Hernienoperationen seien heute medizinische Standardeingriffe, die oft minimalinvasiv erfolgen. „Kleine Brüche verschließen wir sogar ambulant“, sagt Walther-Berthold. Das Grünstadter Kreiskrankenhaus ist seit 2018 als Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie zertifiziert.

Telefonaktion