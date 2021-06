Ein 71 Jahre alter Mann aus Rheinhessen hat sich am Montagnachmittag in Grünstadt nicht von seiner Schokoladenseite gezeigt: Wie die Polizei mitteilt, habe er sich auf dem Gelände eines Supermarktes in der Daimlerstraße ausgesprochen rabiat verhalten. Er soll, so hätten es Zeugen berichtet, mit aufheulendem Motor auf einen jungen Mann und dessen Freundin zugefahren sein, die den Zebrastreifen zum Eingang des Marktes überquerten. Der junge Mann sei zwar zur Seite gesprungen, aber am Hosenbein „erwischt“ worden – verletzt wurde er nicht. Der 71-Jährige soll aus dem Wagen ausgestiegen und mit aggressiven Worten auf das Pärchen losgegangen sein. Anschließend habe er sich vom Ort des Geschehens entfernt – ohne zu warten, bis die Polizei kommt.