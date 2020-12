Der Polizeiinspektion Grünstadt sind zuletzt gleich mehrere Fälle gemeldet worden, in denen Betrüger versucht haben, älteren Menschen Geld abzuschwatzen. Doch die Angerufenen durchschauten die Masche.Der Polizei sind am Donnerstag mehrere Fälle gemeldet worden, bei denen ältere Menschen angerufen wurden mit der Absicht, dass sie von ihrem Ersparten etwas an die Gauner am Telefon abgeben würden. Polizistin Martina Benz berichtet: „Das Phänomen Callcenter-Betrug setzt auf die Arglosigkeit der Opfer, denen durch geschickte Gesprächsführung vorgegaukelt wird, ein guter Freud oder ein Verwandter sei am Telefon, der gerade einen finanziellen Engpass hat.“ Die Anrufer würden dann darum bitten, Geld für den Verwandten oder den Freund an einen Kurier zu übergeben. Immer wieder fallen Menschen darauf herein – auch weil die Anrufer sehr perfide vorgehen und die Menschen zum Teil sehr unter Druck setzen. Diejenigen älteren Menschen aus Grünstadt und dem Leiningerland, die die Täter zuletzt angerufen hatten, kauften den Anrufern ihre Geschichten jedoch nicht ab, wie Benz berichtet: „Sie waren aufmerksam, wurden stutzig und durchschauten schließlich die Masche.“ Und die Täter hätten die Gespräche dann von sich aus beendet. In keinem der gemeldeten Fälle sei ein Schaden entstanden.