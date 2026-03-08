Der Schriftsteller stellte seinen Roman „Sommer 24“ vor, doch natürlich ging es auch um den aktuellen Krieg im Mittleren Osten.

Navid Kermani ist schon mehrmals zu Gast auf dem Mannheimer Literaturfestival „Lesen.Hören“ gewesen. Anlass seines Auftritts am Freitag war die Veröffentlichung des Romans „Sommer 24“. Es wäre jedoch verwunderlich gewesen, wenn der Sohn iranischer Emigranten nicht vor der Vorstellung des Buches Gelegenheit bekommen hätte, seine Ansichten zum Krieg gegen den Iran darzulegen.

Er schwanke zwischen Hoffen, Bangen und Erschrecken sagte der 1967 in Siegen geborene Sohn iranischer Eltern im Gespräch mit der Literaturredakteurin Anne-Dore Krohn vom Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das Mullah-Regime habe nach dem Blutbad vom 8. und 9. Januar jeden Rückhalt in der Bevölkerung verloren, stellte Navid Kermani fest. Die stark geschwächte Führung kämpfe nur noch ums nackte Überleben. Er habe jedoch Zweifel, dass sich durch den amerikanisch-israelischen Militäreinsatz etwas Grundlegendes in dem Land ändern werde. Eher treibe ihn die Sorge um, dass die Situation nach dem Krieg noch schlimmer werden könnte. Die auf den Sturz des alten Regimes Hoffenden hörten offenbar nicht genau hin, denn der amerikanische Präsident Donald Trump habe deutlich gesagt, es gehe nicht um einen „Regime Change“, sondern um eine Lösung wie in Venezuela, wo nur die Regierenden nach einem „Deal“ mit den USA andere seien.

„Der Westen löst sich vor unseren Augen auf“

„Wenn man schon Waffen einsetzt, muss man sich fragen, was passiert danach. Das geschwächte System wird noch brutaler sein“, befürchtet Kermani. Zu einer solchen Verschärfung der Diktatur sei es schon einmal gegen Ende des Iran-Irak-Krieges 1988 gekommen. Dem jetzigen Krieg wäre eine vollständige wirtschaftliche und rechtliche Isolierung des Mullah-Regimes vorzuziehen gewesen, meinte Kermani daher, räumte aber ein, dass die Voraussetzung dafür ein Konsens der Weltgemeinschaft gewesen wäre.

Dass sich die Welt nach dem Ende des Kalten Kriegs grundlegend verändert, nicht nur geopolitisch, ist schon seit geraumer Zeit spürbar. Selbst Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind im Westen längst nicht mehr selbstverständlich. Das sei der Grund gewesen, weshalb er den Roman „Sommer 24“ geschrieben habe. Stabilität und soziale Sicherheit seien hierzulande nach dem Zweiten Weltkrieg selbstverständlich gewesen, und jetzt merke man, „dass sich der Westen vor unseren Augen auflöst“. Es ist nur bedauerlich, dass in Kermanis Roman, jedenfalls nach den auf dem Literaturfestival vorgestellten Auszügen zu urteilen, von dieser grundstürzenden Zeitenwende wenig spürbar wird.

„Flaschenpost der Literatur“ prägt den Roman wesentlich

Navid Kermani, habilitierter Islamwissenschaftler und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels im Jahr 2015, ist mit Essays wie „Gott ist schön“ und Reisereportagen auch aus Kriegsgebieten hervorgetreten. Er hat aber auch Romane wie „Kurzmitteilung“ oder „Das Alphabet bis S“ geschrieben. Wie schon in früheren Erzählungen nimmt er auch in „Sommer 24“ wieder eine Engführung von Fakten und Fiktionen, eigenen Erlebnissen und Erfundenem vor. Er verbirgt sich jetzt gar nicht erst hinter einer anderen Erzählperspektive, denn in dem Ich-Erzähler des Romans namens Navid ist unschwer der Weltreisende selbst zu erkennen. Der Autor selbst drückte das in der ausverkauften Halle von Mannheims Alter Feuerwache so aus: Es gebe zwei Einflüsse auf den Roman, die Anverwandlung von Gelesenem oder Selbsterlebtes. Ausgedachtes sei eher langweilig.

„Flaschenpost der Literatur“ hat ihn von dem Bewahrer der Kultur und Verteidiger der Demokratie Thomas Mann einerseits, von dem gegen die Zivilisation aufbegehrenden Theaterrebellen Antonin Artaud andererseits erreicht. Erfunden sind die Hauptfiguren des Romans: der jüdische Galerist Rudolf, der zum Islamhasser geworden ist und kurz vor dem ärztlich begleiteten Suizid steht; der antisemitische Reden schwingende Jugendfreund Olaf; und eine gewisse Julia, die Navid vorwirft, die ihm anvertraute Geschichte ihrer Vergewaltigung literarisch verwertet und sie damit ein weiteres Mal vergewaltigt zu haben. Eine dritte Leseprobe nahm die Hörer mit in ein Krankenhaus mit unterernährten Kindern in der äthiopischen Provinz Tigray, die der Autor ganz offensichtlich mit eigenen Erfahrungen gespeist hat. Mit der herzerweichenden Sterbeszene eines Frühchens mochte er jedoch nicht enden. Daher schloss er noch den Besuch der Familie Kermani mit dem damals zwölfjährigen Navid bei dem damals im Pariser Exil lebenden Revolutionsführer Ayatollah Khomeini an.

Am Ende kehrt alles zum Anfang zurück

So schloss sich das Ende der Veranstaltung mit dem Anfang zusammen, und die schon seinerzeit rasch zerstörte Hoffnung, dass die Kinder in einem freien Iran aufwachsen würden, hatte das letzte Wort. Nur, die Klage über das Elend der Welt ist zu allen Zeiten angebracht. Und die Erkenntnis, dass alles ganz anders und weniger ungerecht verteilt sein könnte, die den Erzähler im Frühchen-Krankenhaus überkommt, ehrt zwar den Bloch-Förderpreisträger des Jahres 2000, die erste vieler Ehrungen, die noch folgen sollten. Zur Erkenntnis von der schleichenden Aushöhlung von Recht und Moral in den westlichen Demokratien trägt es jedoch nichts bei. Die Konzentration auf diesen Aspekt in einem einzigen Handlungsstrang hätte dem stark fragmentierten Roman gut getan.