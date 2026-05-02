Hockey-Zweitligist TG Frankenthal hat im Heimduell mit dem Wiesbadener THC einen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen eingefahren und damit zwei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib gehamstert. TG-Torwart Oliver Scharfenberger war mit vier abgewehrten Penaltys der Held des Tages. Für die TG trafen Ludovico Melideo und Yannick Koch, für Wiesbaden Joel Correia. Correia hatte die Wiesbadener nach Strafecke in der elften Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Den Ausgleich besorgte Bastian Schneider ebenfalls per Strafecke 70 Sekunden vor Schluss.