Auf dem Mörscher Friedhof stehen die Chancen gut für einen zweiten Gießkannenbaum. Die Stadt will im nächsten Jahr eine zweite Pfandstation installieren.

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb teile die Auffassung, dass ein solcher Service zur Grabpflege auch im östlichen Teil des Friedhofs gemacht werden soll, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Um das Risiko von Diebstahl zu minimieren, müssen Nutzer ein Pfand hinterlegen, um die vorübergehende Freigabe für eine Gießkanne aus dem Gestänge zu erhalten. Wie auf allen Frankenthaler Friedhöfen wird Besuchern dieses Angebot auch in Mörsch gemacht. Dort ist der Bedarf so weit angewachsen, dass es nicht auf den westlichen Bereich beschränkt bleiben soll. Die Kosten für einen neuen Metallbaum inklusive Gießkannen schätzt die Verwaltung auf 1000 bis 1200 Euro. Sie sollen in den Entwurf für den nächsten Wirtschaftsplan eingestellt werden.

Sonderparkfläche für Pfarrer

Weil das knappe Angebot an Parkplätzen vorm Friedhof auch Pfarrer oder Trauerredner in die Bredouille bringt, hat der Ortsbeirat die Verwaltung um Freihalten einer Abstellfläche gebeten. Die Verwaltung sieht zwar keine Möglichkeit, einen Platz zu reservieren, bietet aber an, diese Personen bei Bedarf aufs Friedhofsareal vorfahren zu lassen. Ein Schlüssel könne vorab bei der Friedhofsverwaltung beantragt werden.