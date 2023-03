Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hätten schon vor zwei Jahren die Badminton-Nationalmannschaften von Deutschland und Schottland in Frankenthal die Schläger kreuzen sollen. Doch dann kam die Pandemie und mit ihr das sportliche Leben zum Stillstand. Doch jetzt nimmt alles wieder Fahrt auf. Am 12. September gibt es in der Halle Am Kanal einen neuen Anlauf.

Es war alles gerichtet. Am 6. April 2020 hätten in der Halle Am Kanal Deutschland und Schottland die Badmintonfans begeistern sollen. Doch wenige Wochen vorher kam die Pandemie. Das Spiel musste abgesagt