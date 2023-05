Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der TG Frankenthal haben in der Zweiten Hallenhockey-Regionalliga Süd den Abstand auf Spitzenreiter Wiesbadener THC auf einen Punkt verkürzt. Die TG gewann am Samstag 9:3 (4:1) beim weiterhin punktlosen Schlusslicht TV Alzey, während Wiesbaden 2:2 in Hanau spielte. Das Restprogramm spricht allerdings für die Hessinnen.

TG-Trainer Tobias Stumpf sprach im Anschluss von einem Arbeitssieg. Sein Team sei schwer in die Partie reingekommen und lag auch 0:1 zurück. Kim Lauer (Strafecke) und Klara Galijasevic drehten