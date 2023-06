Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Endspurt in der Zweiten Hallenhockey-Regionalliga Süd halten die Damen der TG Frankenthal den Druck auf Tabellenführer Wiesbadener THC hoch. Im letzten Heimspiel der Saison schlug das Team von Trainer Tobias Stumpf am Samstag in der Halle Am Kanal den Rüsselsheimer RK II souverän mit 6:2 (4:1). Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können.

Mit jetzt 22 Punkten festigten die Frankenthalerinnen ihre Position als einziger Verfolger, der Wiesbaden noch gefährlich werden kann. Vorausgesetzt, die Hessinnen leisten sich kurz