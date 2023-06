Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil ihm seine Papiertonne zu klein ist, will Stefan Heim beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) in Frankenthal eine größere bestellen. Der Wechsel soll eine Gebühr von rund 20 Euro kosten. Soweit, so gut, denkt sich der Frankenthaler. Doch dann macht ihm die Dame am Telefon ein Angebot, das ihn stutzen lässt.

Wenn der 54-Jährige an sein Gespräch mit dem EWF zurückdenkt, muss er immer noch darüber lachen, wie ein eigentlich alltägliches Gespräch plötzlich eine recht absurde