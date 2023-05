Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Doppelter Einsatz für die ersten Herren der TG Frankenthal in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd: Die Mannschaft von Trainer Timo Schmietenknop empfängt am Samstag (12 Uhr) den TuS Lichterfelde und muss am Sonntag (14 Uhr) bei der HG Nürnberg antreten. Der TG-Trainer hat ein bestimmtes Ziel für die beiden Partien.

Mal angenommen, die Partie der TG-Herren gegen den Münchner SC am vergangenen Wochenende war die Generalprobe, dann geht die Saison für die Frankenthaler erst an diesem Wochenende richtig