Im Heimspiel gegen den Nürnberger HTC hätte es am Sonntag klappen können mit dem zweiten Sieg in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga. Nach einem couragierten Auftritt mussten sich die Damen der TG Frankenthal jedoch mit einem 4:4 (2:1) begnügen. Die von ihnen gezeigte Leistung war aber viel besser als am Vortag beim 0:2 (0:1) gegen die HG Nürnberg.

Am Samstag mussten die Gastgeberinnen nicht nur auf Lea Schopper und Klara Galijasevic verzichten, auch Stürmerin Giovanna Di Fede fehlte. Dafür rückten die A-Juniorinnen Pauline