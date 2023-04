Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Damenteam der TG Frankenthal ist nach einem schwierigen ersten Saisonteil in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga froh, dass es jetzt erst einmal in die Halle geht. Zum Hinrundenabschluss kassierte der Aufsteiger am Donnerstagabend beim Feudenheimer HC eine 1:5 (0:2)-Niederlage. Eine starke Phase im dritten Viertel genügte nicht, um die Partie noch zu drehen.

Zur Winterpause bleibt es damit bei den vier Punkten, die das Team von Trainer Tobias Stumpf aus dem Sieg gegen Mitaufsteiger Mariendorfer HC und dem Unentschieden im Heimspiel gegen Nürnberger HTC geholt