Mit einem in der Theorie breiteren Kader gehen die Herren der TG Frankenthal in die neue Saison der Zweiten Feldhockey-Bundesliga. Erster Gegner ist auf dem Jahnplatz am Samstag (14 Uhr) der HTC Stuttgarter Kickers. Nach dem souveränen Klassenverbleib in der vergangenen Saison schielen Trainer Timo Schmietenknop und seine Truppe nach höheren Tabellenregionen.

26 – so viele Spieler stehen TG-Trainer Timo Schmietenknop in dieser Saison zur Verfügung. Jedenfalls auf dem Papier. Denn das ist ja bekanntlich geduldig. Und so schlägt Timo Schmietenknop